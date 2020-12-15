Koronavirüse yakalanan Metin Şentürk: Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik

Şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Metin Şentürk koronavirüse yakalandığını ve tedavi sürecinin başladığını Twitter'dan açıkladı.

"Sevgili dostlar Kovid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şuan iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum" notuyla çektiği bir videoyu paylaşan Şentürk, kaydettiği görüntülerde 'Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik' ifadesini kullandı.

Sevgili dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şuan iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum 🙌🏻 pic.twitter.com/Xisy3bhYOm — Metin Şentürk (@Metin_Senturk) December 14, 2020

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