Prof. Karaman'dan 'Kovid-somnia'ya karşı öneriler

Prof. Dr. Murat Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşattığı stres ve kaygının ‘Kovid-somnia’ olarak adlandırılan uyku bozukluğuna yol açtığına dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci, güçlü bir bağışıklık için büyük öneme sahip olan uyku düzenini ve kalitesini de bozdu.

Sözcü gazetesinden Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre pek çok kişinin süresi bilinmeyen, benzeri görülmemiş bir stres yaşadığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Karaman, "3 ay boyunca haftada en az 3 gün 30 dakikadan uzun süre uykuya dalamamak kronik uykusuzluk (insomnia) olarak tanımlanıyor" bilgisini verdi.

"Salgın döneminde ciddi şekilde artan insomnia problemi 'Kovid-somnia' olarak isimlendiriliyor. Değişen çalışma programları ve gereksinimleri ile karşı karşıya olanların, sağlık kaygısı yaşayanların, çocuk bakımı ve evde eğitimle ilgilenenlerin uyku kalitesinde bozulma riski daha yüksek oluyor" diyen Karaman, şu tavsiyeleri verdi: