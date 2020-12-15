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    Yerli aşıda Faz-2 için billboardlara ilan verildi: 200'ün üzerinde gönüllü başvurdu

    © REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (548)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202012151043405294-yerli-asida-faz-2-icin-billboardlara-ilan-verildi-200un-uzerinde-gonullu-basvurdu/

    Erciyes Üniversitesi'nde Kovid-19’a karşı geliştirilen ve Faz-1 çalışması başarıyla tamamlanan yerli aşıda Faz-2 kapsamında 200 gönüllü aşılanacak. Faz-2 çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için üniversite kampüsündeki billboardlara ilan verilirken, başvuruda bulunan gönüllü sayısının 200'ü geçtiği belirtildi.

    Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşının Faz-1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve dün itibarıyla tamamlandı.

    Faz-2 çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için kampüs ve çevresindeki billboardlara gönüllü adaylar için ilan verildi. Kampüs içindeki ilanlarda, "Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak veya bilgi almak isteyenler ERÜ İKUM'a başvurabilir veya irtibat kurabilir" denildi.

    İlanda irtibat numaraları da yer aldı.
    © DHA
    İlanda irtibat numaraları da yer aldı.

    Öte yandan Faz-2 kapsamında 200 gönüllü aşılanacak. Şu ana kadar başvuruda bulunan gönüllü sayısının ise 200'ü geçeceği belirtildi. Faz-2'ye katılacak gönüllülerin, yapılacak incelemeden sonra belirleneceği öğrenildi. Faz-2'de gönüllü uygulamasının bu ayın sonuna doğru başlayacağı bildirildi.

    © İHA
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    'Kendi hekimlerimizin yaptığı aşıya güvenirim'

    Yerli aşı çalışmalarının Erciyes Üniversitesi'nde yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Turgut, “Aşının kendi ülkemizde üretilmesi gurur verici bir olay. Çin, Alman ve Rus aşısından bahsedilirken ben kendi hekimlerimizin yaptığı aşıya güvenirim. Onların yaptığı aşıyı canı gönülden kendime yaptırabilirim. Aşıya gönüllü olmak insanlığa yapılan bir hizmettir. Ben yapmasam bir başkası yapar. Aşıya gönüllü olmak isterim” diye konuştu.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (548)

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    Etiketler:
    Billboard, Yerli aşı, Koronavirüs aşısı, Kovid-19, Erciyes Üniversitesi (ERÜ)
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