Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Gintsburg: Sputnik V'nin etkinlik sonuçlarını ocakta görebiliriz

Dünyadan tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün direktörü Aleksandr Gintsburg, aşının tescil sonrası testlerinin protokole göre mayıs biteceğini ancak etkinlik sonuçlarının ocakta elde edilebileceğini söyledi.

Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, aşının tescil sonrası testlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sputnik'e konuşan Gintsburg, "Protokole göre tescil sonrası testler mayısta bitecek. Zira son gönüllü aşılandıktan sonra 6 ay gözlem yapılması gerekiyor. 6 aylık gözlem yapılmadan sunacağımız rapora bakacak olursak, aşının etkinliğine ilişkin sonuçlar ocakta görülebilir" dedi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Faz 1 testlerinde Sputnik V'nin etkinliği yüzde 92, faz 2 testlerinde ise yüzde 91.4 olduğu açıklanmıştı. 11 Kasım'da açıklanan faz 3 testlerine ilişkin ara sonuçlara göre aşı yüzde 92 etkinlik göstermiş, 14 Aralık'ta aşılama bittikten sonra yapılan açıklamadaysa etkinliğin yüzde 91.4 olduğu duyurulmuştu.

Sputnik V aşısı, normalde sıradan gribe neden olan insan adenovirüslerini, koronavirüsün sivri uçlarından insan hücrelerine gen aktarmak için kullanıyor. Onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin, insan adenoviral aşılaması yapılan 10 milyondan fazla kişi üzerinde güvenilirliğini kanıtladığı biliniyor.