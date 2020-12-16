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    CHP'li İlgezdi: Salgınlar tedavi edilerek, yoğun bakımda önlenemez

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    Koronavirüs salgını
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202012161043412811-chpli-ilgezdi-salginlar-tedavi-edilerek-yogun-bakimda-onlenemez/

    CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "Ülkemizde pandemi süreci yoğun bakımda çalışanların üzerine atılmış durumda. Pandemilerde asıl olan halk sağlığı tedbirleri alınarak çözülmeye çalışılmasıdır. Salgınlar tedavi edilerek, yoğun bakımda önlenemez" değerlendirmesini yaptı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde yoğun bakımlarda yaşananlara ilişkin rapor hazırladığını belirtti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yoğun bakım, anestezi, acil tıp doktorları, yoğun bakım hemşireleri, teknisyen ve teknikerlerin temsilcilerinin katıldığı bir video konferans toplantısı yapıldığını, toplantıda yoğun bakımlarda yaşanan sorunlar, çalışanların sorunları ve çözüm yollarının ele alındığını bildiren İlgezdi, katılımcıların yoğun bakımın "yoğun bakım yatağı"na indirgenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini vurguladı.

    Pandemi sürecinde yoğun bakımların yatak sayısına indirgenmesinin büyük hata olduğuna dikkati çeken İlgezdi, uzman eksikliği nedeniyle yeni açılan hastanelerde, pratisyen doktorların ve yoğun bakımla alakası olmayan branş hekimlerinin bu bölümlerde görevlendirilmelerinin sıkıntı oluşturduğunu aktardı.

    'Maalesef bu sayılar yetersizdir'

    İlgezdi, "Asıl önemli olan yoğun bakımda gerekli sağlık hizmetinin nitelikle verilmesidir. Bu yüzden önemli olan yoğun bakım uzmanı doktor, yoğun bakım hemşiresi, tekniker ve teknisyen sayıdır. Maalesef bu sayılar yetersizdir" ifadesini kullandı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "Pandemi sürecinin bir halk sağlığı süreci olduğu göz ardı ediliyor. Ülkemizde bu süreç yoğun bakımda çalışanların üzerine atılmış durumda. Pandemilerde asıl olan halk sağlığı tedbirleri alınarak çözülmeye çalışılmasıdır. Salgınlar tedavi edilerek önlenemez, yoğun bakımda önlenemez, hastane yatağı arttırılarak da önlenemez" görüşünü savundu.

    © İHA / İSMAİL COŞKUN
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    Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde acil servislerin yetersizliğinin de ortaya çıktığını öne süren İlgezdi, performans sisteminin başlı başına sağlıkçıları tüketen bir sistem olduğunu iddia etti.

    Sağlıkçılar için bakanlığın açıkladığı "performans" adı altında verilecek ek ödemede çok büyük ayrımcılıklar yapıldığını savunan İlgezdi, Kovid-19 nedeniyle birikmiş sağlık talebi için de bir çözümün olmadığını ileri sürdü. 

    Gamze Akkuş İlgezdi, sağlık çalışanlarının ilerleyen zamanlarda salgının kötü sonuçlarının tamamen kendilerine yıkılacağı korkusu yaşadığını kaydetti.

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    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, Kovid-19, Sağlık, Gamze Akkuş İlgezdi, pandemi, Yoğun bakım, Salgın, CHP
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