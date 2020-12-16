Rus Biocad firması, Sputnik V aşısını tedarik etmeye başladı

Daha önce aralık ayında yaklaşık 1 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı üretmeyi planladığını duyuran St. Petersburg merkezli Biocad firması, ürettiği aşıları tedarik etmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamada "Biocad, ülkemizde koronavirüse karşı yapılan toplu aşılama için Gamaleya Araştırma Merkezi'ne aşı tedarik etmeye başladı" dendi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Biocad Genel Müdürü Dmitriy Morozov, "Sputnik V'nin tesislerimizde üretilmesine ilişkin karar eylülde alındı. Çok kısa sürede tam teşekküllü üretime geçmeyi başardık. Aşı projelerinde 400'den fazla çalışan yer alıyor ve yaklaşık 500 milyon rublelik yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

Biocad, eylül ayında Gamaleya Araştırma Merkezi ile Sputnik V'nin endüstriyel üretimini öngören bir anlaşma imzalamıştı. Biocad, sıvı aşının yanı sıra Sputnik V'nin toz ve liyofilize halini de üreteceklerini, bunun toz aşının nakliyesinde özel koşullara gerek olmaması açısından önemli olduğunu vurgulamıştı.