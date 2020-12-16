Rusya'da yeni koronavirüs vakaları üst üste beş gündür azalıyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nin bildirdiğine göre son 24 saatte ülkenin 85 bölgesinde 26 bin 509 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Rusya’daki vaka sayılarının beş gün üst üste azaldığı gözlemlenirken salgın boyunca hastalığa yakalananların toplam sayısı 2 milyon 734 bin 454’e çıkmış durumda.
Ülkede en yüksek vaka sayıları Moskova’da görülmeye devam ediyor, başkentte son 24 saat içinde 73 hastanın hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek vefat sayısı kaydedilmiş oldu.
Virüse karşı aşı kampanyası tüm ülkeye yayıldı
Daha önce Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’daki tüm bölgelerde koronavirüse karşı aşılamanın başladığını açıklamıştı. Geçtiğimiz gün aşının 28 bin 500 kişiye uygulandığı kaydedildi. Hükümet, doktor gözetimi altında evde tedavi edilen Kovid-19 hastaları için ücretsiz ilaçların dağıtımını da devam ettirme kararı aldı.
Bunun yanında bu yıl ocak-ekim ayları arası her 10 bin kişinin 113.2’sinde kaydedilen vefat sayısı ile ülkede pandemi sebebiyle son 10 yılın en yüksek ölüm oranı görüldü.
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