Rusya'da yeni koronavirüs vakaları üst üste beş gündür azalıyor

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 509 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bir gün önceki vaka sayısı 26 bin 689’du. Ülkede vaka sayıları beş gündür üst üste azalmaya devam ediyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nin bildirdiğine göre son 24 saatte ülkenin 85 bölgesinde 26 bin 509 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Rusya’daki vaka sayılarının beş gün üst üste azaldığı gözlemlenirken salgın boyunca hastalığa yakalananların toplam sayısı 2 milyon 734 bin 454’e çıkmış durumda.

Ülkede en yüksek vaka sayıları Moskova’da görülmeye devam ediyor, başkentte son 24 saat içinde 73 hastanın hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek vefat sayısı kaydedilmiş oldu.

Virüse karşı aşı kampanyası tüm ülkeye yayıldı

Rusya genelinde son bir gün içinde 596 hastanın hayatını kaybetmesiyle tüm pandemi süresince ülkedeki toplam vefat sayısı 48 bin 564'e yükseldi. Ayrıca son 24 saat içinde 26 bin 490 kişi iyileşirken salgın boyunca 2 milyon 176 bin 100 kişi sağlığına kavuştu.

Daha önce Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’daki tüm bölgelerde koronavirüse karşı aşılamanın başladığını açıklamıştı. Geçtiğimiz gün aşının 28 bin 500 kişiye uygulandığı kaydedildi. Hükümet, doktor gözetimi altında evde tedavi edilen Kovid-19 hastaları için ücretsiz ilaçların dağıtımını da devam ettirme kararı aldı.

Bunun yanında bu yıl ocak-ekim ayları arası her 10 bin kişinin 113.2’sinde kaydedilen vefat sayısı ile ülkede pandemi sebebiyle son 10 yılın en yüksek ölüm oranı görüldü.