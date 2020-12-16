Rus virolog hangi kişilerin Kovid-19’a karşı dirençli olabileceğini anlattı

Rus viroloji uzmanı Pyotr Çumakov, koronavirüs hastasıyla temastan sonra Kovid-19’a yakalanmayan bir kişinin, daha önce farklı bir koronavirüsten kazanılmış T hücre bağışıklığına sahip olabileceğini belirtti.

Rusya Bilimler Akademisi Engelhardt Moleküler Biyoloji Enstitüsü çatısında faaliyet gösteren hücre çoğalma laboratuvarı sorumlusu Pyotr Çumakov, Ura.ru haber ajansına demecinde koronavirüs hastasıyla temastan sonra Kovid-19’a yakalanmayan bir kişinin, daha önce farklı bir koronavirüsten kazanılmış T hücre bağışıklığına sahip olabileceğini söyledi.

Farklı fakat benzer bir enfeksiyondan edinilen bağışıklığın Kovid-19'u da tanıyabileceğine dikkat çeken Çumakov, bu özelliğin birkaç yıl boyunca korunabileceğini vurguladı. Rus uzman, bu şekilde bağışıklık kazanmış kişilerin yüzde 10 ila 15 oranında olabileceğini ifade etti.

Rus virolog, yakın zamanda grip geçirmiş kişiler için de koronavirüse yakalanma olasılığının düşük olduğuna inandığını, zira bu insanların kanında yeni enfeksiyon kapılmasını önleyen çok sayıda interferon adlı antiviral protein bulunduğunu dile getirdi.

Daha önce Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün direktörü Aleksandr Gintsburg, doğal bir savunma sistemi olan interferonları oluşturan protein seviyesinin koronavirüse karşı direnç sağladığını belirtmişti.