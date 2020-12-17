Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyonu geçti

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ülkede 70 bin 574 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 milyon 40 bin 608'e yükseldiği bilgisi verildi.

Bununla birlkte açıklamada, son bir günde 936 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve hayatını kaybedenlerin toplam sayısının da 183 bin 735'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 6.1 milyon Kovid-19 hastasının da iyileştiği belirtildi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından en çok vaka ve can kaybının kaydedildiği üçüncü ülke konumunda.