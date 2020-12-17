Rus elçi: Estonya halkı Sputnik V aşısına ilgi gösteriyor

Estonya devlet televizyonu ERR'in haberine göre Petrov, Estonya Sağlık Kurulu Başkanı Üllar Lanno'ya bir mektup yazdı.

Mektubunda Estonyalıların Sputnik V'ye ilgisinden söz eden Petrov, halkın Sputnik V aşısı olma imkanı konusunda birçok mesaj gönderdiğinin altını çizdi.

Rus diplomat, Estonya'nın Sputnik V aşısı almak istemesi halinde Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'na başvurabileceğini kaydetti.

Estonya Başbakanı Jüri Ratas, daha önceki bir açıklamasında Sputnik V aşısı almayı planladıklarını söylemişti.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Faz 1 testlerinde Sputnik V'nin etkinliği yüzde 92, faz 2 testlerinde ise yüzde 91.4 olduğu açıklanmıştı. 11 Kasım'da açıklanan faz 3 testlerine ilişkin ara sonuçlara göre aşı yüzde 92 etkinlik göstermiş, 14 Aralık'ta aşılama bittikten sonra yapılan açıklamadaysa etkinliğin yüzde 91.4 olduğu duyurulmuştu.

Sputnik V aşısı, normalde sıradan gribe neden olan insan adenovirüslerini, koronavirüsün sivri uçlarından insan hücrelerine gen aktarmak için kullanıyor. Onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin, insan adenoviral aşılaması yapılan 10 milyondan fazla kişi üzerinde güvenilirliğini kanıtladığı biliniyor.