Rusya, Hindistan'da üretilen Sputnik V aşısının ilk numunelerini aldı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, Hindistan'da üretilen Sputnik V aşısının ilk numunelerini aldıklarını ve şu anda aşıların kalitesinin test edildiğini açıkladı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescillenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan Sputnik V'in Hindistan'da üretilen ilk numunelerini aldıklarını bildirdi.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Dmitriyev, "Hindistan'da 4 büyük üretici firmayla aşımızın üretilmesine ilişkin anlaşmamız var. Üstelik Hindistan'da üretilen aşıların ilk numuneleri Rusya'ya teslim edildi ve şu anda onları kalite testine tabi tutuyoruz" dedi.

Dmitriyev, Hindistan'ın gelecek yıl Rusya için 300 milyon doz veya daha fazla aşı üreteceğini ekledi.

Kasım sonunda Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'nın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı Sputnik V'nin üretim teknolojisinin aktarımı konusunda Hindistan ve Güney Kore ile anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Dmitriyev de, Sputnik V aşısının Hindistan, Güney Kore, Brezilya, Çin ve Macaristan gibi ülkelerde üretileceğini açıklamıştı.