Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı: Aşımız yerli ve millidir, mayıs başına kadar Türk halkının kullanımına sunacağız

Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak, "Aşımız yerli ve millidir. Mayıs başına kadar Türk halkının kullanımına sunacağız" dedi.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili olarak Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak ve yeğeni Cem Koçak ile konuştu.

Bayer, ziyaretinden notları şöyle aktardı:

"Ender Koçak, 'Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 140 bin metrekare alanda kurulu ve 100 bin metrekare kapalı alana sahip ileri teknoloji donanımlı tesislerimiz Türkiye’nin en büyük ilaç üretim tesisidir' dedi ve noktayı koydu.

Serum üretim tesisleri de İstanbul Ayazağa’da 50 bin metrekare alanda kurulu...

En etkin firma

Koçak Farma, pandemi döneminin en etkin firmalarından bir olmuş: 'Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavi algoritmasındaki Favipravir, Hidroksiklorokin Sülfat, Azitromisin, Enoxaparin Sodyum, Dipiridamol, Dekzametazon etken maddeli ürünlerin tamamını yerli olarak üreterek ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesinde önemli bir destek verdik ve vermeye devam ediyoruz.'

Notlarımızdan özetliyoruz:

Koçak Farma olarak uzun yıllardır biyoteknolojik ilaçlar ve aşılarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2014 yılından itibaren bu alanda yapılan yatırımlar 1.5 milyar TL’ye ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezimizde inaktif kuduz ve BCG aşılarını üreterek klinik öncesi çalışmaları tamamladık. Her iki aşı için de klinik çalışmalara kısa sürede başlayacağız.

Kovid-19 ile ilgili tüm araştırma ve üretim çalışmaları yüksek güvenlik seviyesine sahip laboratuvar ve üretim alanlarında yapılıyor.

Faz 1 sonuçlanıyor

Koçak Farma bünyesindeki inaktif kuduz ve Kovid-19 aşılarının üretimi için gerekli yüksek güvenlik seviyeli BSL-3/ABSL-3 laboratuvar ve üretim tesisleri akreditedir ve Sağlık Bakanlığı GMP onaylıdır; firmamız Türk ilaç sanayinde BSL-3/ABSL-3 laboratuvar ve üretim tesislerine sahip tek firmadır. İnaktif Kovid-19 aşısı Koçak Farma bünyesinde geliştirilmiş ve başarıyla üretilmiştir. Aşının Faz 1 çalışmasına kısa süre içerisinde başlanacaktır.

Erciyes'in aşısı

Erciyes Üniversitesi’nin inaktif Kovid-19 aşısının üretimi de firmamız bünyesindeki GMP’li üretim tesislerinde gerçekleştirilmiş ve aşının Faz 1 çalışmaları yapılmış, Faz 2 çalışmalarına başlanacaktır.

Her iki aşı da Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid-19 aşısı adayları listesinde yer almaktadır. Üretilen aşıların klinik çalışmalarının 2021 yılının 2. çeyreğinde tamamlanması ve aşıların Türk halkının kullanımına sunulması planlanıyor.

Ender Koçak bu konudaki sözlerini 'Koçak Farma hem Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçları hem de Kovid-19 aşısını aynı çatı altında yerli üreten tek firmadır' diyerek bitirdi ve bizi uğurlarken şunları ekledi:

'Aşımız yerli ve millidir. Mayıs başına kadar Türk halkının kullanımına sunacağız.'"