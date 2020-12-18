Rusya’da yine bir günde 28 binin üstünde yeni koronavirüs vakası görüldü

Rusya'da son 24 saatte 28 bin 552 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Yeni vaka sayısı dün 28 bin 214’tü. Pandemi boyunca Rusya'da virüse yakalananların sayısı 2 milyon 791 bin 220 kişiye çıkmış durumda.

Ülkede son 24 saat içinde 611 hasta yaşamını yitirdi, böylelikle tüm pandemi boyunca Rusya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 762'ye yükseldi. Son bir gün içinde 26 bin 93 kişi virüsle mücadeleyi kazanırken şimdiye dek 2 milyon 228 bin 633 kişi virüse yakalanıp onu yenerek sağlığına kavuştu.

Başkent Moskova’da son bir gün içinde 6 bin 937, salgın boyunca 722 bin 178 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Ülkede son bir günde can kaybının en yüksek olduğu şehir ise 84 kişinin vefat ettiği St. Petersburg.

Pazartesi günü Rusya genelinde koronavirüse karşı büyük ölçekli aşılama kampanyası başlatılmıştı. Aşı öncelikle öğretmenler, sağlık personelleri ve kronik rahatsızlıkları olan kişilere uygulanıyor. Başbakan Mihail Mişustin, aşı yaptırmak isteyen her vatandaş için yeni yıl tatili boyunca aşının yapılması talimatını verdi.