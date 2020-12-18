Putin: Rusya, BDT ülkelerine Kovid-19'a karşı aşılama konusunda yardımcı olacak

Putin, video konferans yöntemiyle düzenlenen BDT Devlet Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada üye ülkelere aşı konusunda destek sözü verdi.

Putin, "Elbette BDT ülkelerine Rus aşılarını kullanarak vatandaşları aşılama konusunda destek olmaya hazırız. Burada Sputnik V ve EpiVakKorona aşılarından bahsediyorum, yakında farklı aşılarımız da çıkacak" dedi.

BDT ülkelerinin koronavirüsle mücadele ve pandeminin etkilerinin ortadan kaldırılması konusunda işbirliğine ilgi duyduğunu anlatan Putin, Rusya'nın bununla ilgili olarak her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Rus lider, "Bu konuda yapılacak ortak çalışmalar, ekonomik, insani alanlardaki yakın temaslar ve yüz binlerce insanın ülkelerimiz arasında seyahat etmesi nedeniyle önem taşıyor" diye ekledi.