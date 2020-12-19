Rus uzmanlar: Sputnik V aşısı 2 yıl, EpiVakKorona ise 6 ay bağışıklık sağlayacak

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg ve Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor Direktörü Rinat Maksutov, Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların bağışıklık süresiyle ilgili bilgi verdi.

Rossiya 1 televizyonunda Nailya Askerzade'nin sunduğu ‘Tehlikeli Virus, Birinci Yıl’ programında konuşan uzmanlar, Sputnik V aşısının 2 yıl, EpiVakKorona aşısının ise 6 ay bağışıklık sağlayacaklarını söyledi.

Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi Direktörü, " Sputnik V aşısı 2 veya daha fazla yıl bağışıklık sağlayacak, bizi koruyacak. RNA vektörleri temelinde oluşturulan aşıların bizi ne kadar süre koruyacağını kimse bilmiyor" dedi.

İkinci Rus Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'yı geliştiren Vektor Bilim Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, EpiVakKorona aşısının en az 6 ay bağışıklık oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Alt primatlar da dahil olmak üzere laboratuar hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar, aşılamadan sonra en az 6 aylık bir süre boyunca güvenilir korumanın oluştuğunu gösterdi."

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürü Aydar İşmuhametov ise, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen aşının en az 1 ay koruma sağladığını belirterek "Bugün, klinik öncesi deneylere, yani hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalara dayanarak bir veya birkaç aylık korumadan söz edebiliriz" dedi.

Daha önce, Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 17 araştırma merkezinde 26 aşı çeşidi üzerinde çalışıldığı, bunlardan ikisinin tescil edildiği, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen aşısının ise tescil aşamasında olduğu açıklanmıştı.