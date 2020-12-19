'Rusya'da koronavirüs salgını ilkbahardan önce bitebilir'

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Rusya'daki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Popova, "Rusya'da salgın ilkbahara doğru bitecek. Eğer biz çabalarsak, daha önce de bitebilir. Bu herkese bağlı" dedi.

Aşılama konusuna değinen Popova, Kovid-19'u geçirip vücudunda antikor oluşan kişilerin aşı vurulmayabileceğini kaydetti.

Popova, "Aşılamadan önce antikor testi yapıyoruz ve antikor tespit edildiğinde elbette aşıya gerek görülmüyor. Ancak antikor oluşmamışsa, doktora başvurulması gerekiyor. Doktor öncelikle neden hastalıktan antikor oluşmadığını, hastalığın geçirilip geçirilmediğini belirlemeli. Daha sonra aşıya gerek olup olmadığına karar vermeli" ifadelerini kullanmalı.