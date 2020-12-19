Kayıt
22:04 19 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İngiltere Başbakanı Johnson, Noel öncesi koronavirüs önlemlerini sıkılaştırdı

    © REUTERS / Toby Melville
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 12
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/13/1043434184_0:52:1700:1008_1200x675_80_0_0_79498edcf9ff2c2aa1427be9bf5689ea.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202012191043434214-ingiltere-basbakani-johnson-noel-oncesi-koronavirus-onlemlerini-sikilastirdi/

    İngiltere Başbakanı Johnson, ülkede Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurarak, halkın evde kalmasını istedi.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türünün daha hızlı yayılabileceği ve vakalarda artışa yol açabileceğinin doğrulanmasının ardından alınacak acil önlemleri görüşmek üzere kabine üyeleriyle bir araya geldi.

    Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Johnson, Londra ve çevresinde virüsün alınan önlemlere rağmen yayıldığını kaydetti.

    Başbakan Johnson, bunun yeni bir türden kaynaklandığının belirlendiğini ve yeni türün daha ölümcül olduğuna dair bir bilgi bulunmasa da diğer türden yüzde 70 daha hızlı yayıldığının belirtildiğini bildirdi.

    Aşıların bu türe karşı daha az etkili olabileceğine dair de bir veri bulunmadığını aktaran Johnson, bu konudaki araştırmaların Dünya Sağlık Örgütüne iletildiğini söyledi.

    Koronavirüs - Kovid-19 - Sosyal mesafe uyarısı - Londra - İngiltere
    TOBY MELVILLE
    Londra'da en sıkı kısıtlamaların yer aldığı 'üçüncü aşama önlemler' uygulanmaya başladı
    Yeni önlemler

    Johnson, yeni türden dolayı bazı önlemler almak zorunda kaldıklarını, şimdiye kadarki en geniş kısıtlamaların uygulandığı başkent Londra ile İngiltere'nin doğu ve güneydoğusunun önlemlerin daha da sıkılaştırıldığı 4. aşamaya alınacağını duyurdu.

    Yeni önlemlerin yarından itibaren geçerli olacağını kaydeden Johnson, halihazırda restoran ve barların kapalı olduğu bu yerlerde temel ürünlerin satılmadığı tüm mağazalar, spor salonları ve kuaförlerin de kapatılacağını, istisnai durumlar dışında halkın evde kalmasının isteneceğini bildirdi.

    Johnson, daha önce alınan Noel'de önlemlerin 5 gün gevşetilmesi kararını da uygulamayacaklarını belirterek, "Noel konusunu tekrar ele almalıyız" dedi.

    4. aşama kısıtlamalara alınan bölgelerdeki insanların Noel'de diğer hane üyeleriyle bir araya gelmemesi gerektiğini vurgulayan Johnson, buralar dışındaki diğer yerlerde ise insanların ilk 5 gün yerine yalnızca Noel Günü'nde en fazla 2 ayrı hanenin üyeleriyle buluşmasına izin verileceğini açıkladı.

    Johnson, Noel'de kısıtlamaların gevşetileceği yönünde geçen hafta yaptığı açıklamadan geri adım atmasının gerekçesini 'bilimsel verilerin değişmesine' bağlayarak, "Bu yıl Noel farklı, çok farklı olacak; ancak gerçekçi olmalıyız" diye konuştu.

    Bu arada Johnson, şimdiye kadar Kovid-19 aşısı yapılanların sayısını 350 bin olarak açıkladı.

    Öte yandan ülkede son 24 saatte 27 bin 52 yeni vaka ve 534 ölüm kayda geçti.

    TOLGA AKMEN
    İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısındaki artış en çok 11-18 yaş aralığındakilerde görüldü
    Adı konulmamış karantina

    İngiltere, 5 Kasım'da başlayan ulusal çaptaki ikinci karantinanın 2 Aralık'ta sona ermesinin ardından 3 aşamalı önlem planına geçmişti.

    İlk aşamada restoran ve barlar ancak saat 23.00'e kadar açık kalabiliyor, evden çalışma teşvik ediliyor.

    2. aşamada, kapalı mekanda başka bir hane üyesiyle görüşülemiyor, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılıyor, barlar ancak restoran olarak hizmet verebiliyor, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabiliyor.

    3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremiyor, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemiyor, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabiliyor ve spor etkinlikleri düzenlenemiyor.

    Bugün ilan edilen 4. aşamayla da aynen karantinada olduğu gibi temel ürünlerin satılmadığı ticari işletmelerin kapatılması gerekiyor ve gerekli olmadığı sürece yurtdışına seyahat yapılmaması isteniyor. Bu nedenle 4. aşama önlemler, adı konulmamış karantina olarak görülüyor.

    İngiltere, 68 bin 447 can kaybı ile Avrupa'da İtalya'dan sonra Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda.

    İlk başta sürü bağışıklığı stratejisiz izleyen İngiliz hükümeti, alınan önlemlerin zamanlaması ve içeriğinden dolayı sıklıkla eleştiriliyor.

    Etiketler:
    Noel, mutasyon, Karantina, Tedbir, Koronavirüs, Kovid-19, Boris Johnson, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kilise definecilerin insafına bırakıldı: Büyük tahribat fotoğraflara yansıdı
    Karikatür
    'TSK yaptırımlara cevap olarak Türkiye'deki Amerikan üslerine el koymalıdır'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet