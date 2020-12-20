DSÖ: İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu, 3 ülkede daha tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), daha önce İngiltere’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı yeni bir türünün Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da da tespit edildiğini duyurdu.

DSÖ’den yapılan açıklamaya göre, Hollanda’da bu ayın başlarında yapılan testler, ülke sakinlerinde yeni Kovid-19 mutasyonu ortaya çıkardı. Yeni mutasyonun ayrıca Danimarka ve Avustralya’da da tespit edildiği kaydedildi.

Hollanda hükümeti, 1 Ocak’tan itibaren İngiltere ile uçuşları yasakladı. Belçika ve İtalya da benzer kararlar alırken Avusturya, Fransa ve İsveç benzer tedbir alabilecek ülkeler arasında.

Hollanda hükümeti, “İngiltere’den yeni virüs mutasyonunun getirilme riskini azaltma olasılığını araştırmak” için Avrupa Birliği’nin diğer üye ülkeleriyle birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Maria Van Kerkhove, BBC’ye açıklamasında, uzmanlarının “salgının başladığı günden bu yana dünya genelinde mutasyonları takip ettiğini” söyledi.

İngiltere’nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.