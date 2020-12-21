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    Koronavirüs - Kovid-19 - Sosyal mesafe uyarısı - Londra - İngiltere

    Dünya yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle İngiltere'yle sınırları kapatıyor

    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    Koronavirüs salgını
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    Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile sınırları kapatmaya başladı.

    İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, yeni türün 'kontrolden çıktığını' söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açtı.

    Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamanında görüldüğü belirlendi.

    Daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair dair henüz bir veri bulunmasa da ülkeler, art arda önlem alarak İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.

    Koca, ayrıca İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını açıkladı.

    Son tren biletleri

    Avrupa ülkeleri de hava, kara ve deniz ulaşımının yanı sıra tren seferlerine son vermeye başladı.

    Demiryolu firması Eurostar'dan yapılan ilk açıklamada, pazartesi gününden itibaren Londra-Brüksel ve Londra-Amsterdam arasındaki trenlerini iptal edildiği belirtildi. İlerleyen saatlerde yapılan diğer bir açıklamayla da Paris seferlerinin de durdurulacağı bildirildi.

    Bu kararlar nedeniyle İngiltere'den Hollanda, Belçika ve Fransa'ya giden trenlerin kalktığı Uluslararası Saint Pancras Tren İstasyonu'nda hareketlilik gözlendi.

    Muhtemel son trenleri kaçırmak istemeyen bazı yolcular, daha önce aldıkları biletlerin günleri değiştirerek trenlere binmeye çalıştı.

    Avrupa ülkeleri birbiri ardına yasak kararı aldı

    Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya ve Hollanda, İngiltere'yle uçuşları durduracaklarını bildirdi. Çekya, İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı.

    Hollanda'nın uyguladığı yasak, yıl sonuna kadar sürmek üzere pazar sabahı yürürlüğe girdi.

    Belçika Başbakanı Alexander De Croo, pazar günü gece yarısından itibaren 24 saatliğine uçuş yasağı getirdiklerini söyledi.

    İtalya Sağlık bakanı Roberto Speranza, pazar günü İngiltere'den uçuşları durduran ve son 14 gün içinde İngiltere'de bulunanların İtalya'ya girişini engelleyen bir karar aldıklarını, kararın 6 Ocak'a kadar geçerli olacağını duyurdu.

    Avusturya hükümeti, uçuş yasağının ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı.

    Alman yetkililer, pazar gece yarısından itibaren İngiltere'den uçuşları yasakladığını ve yasağın 31 Aralık'a kadar süreceğini bildirdi.

    Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını açıkladı.

    İrlanda hükümeti de, İngiltere'den bu ülkeye olan uçuşlara 48 saatlik bir yasak getirdiklerini duyurdu.

    AB acil toplanıyor

    Avrupa Birliği (AB), nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere pazartesi saat 11.00'de kriz toplantısı yapılacağını bildirdi.

    İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığ'ından İngiliz basınına yapılan açıklamada, ülkelerin seyahat kısıtlamalarını bu hükümetlerinin kendi kararı olarak gördükleri kaydedildi.

    İngiltere Başkakanı Boris Johnson, 5 Kasım-2 Aralık tarihine kadar devam eden karantina ve sonrasında alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayılarının düşmemesinin yüzde 70 daha bulaşıcı olan bir türden kaynaklandığını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Koronavirüs, mutasyon, İngiltere
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