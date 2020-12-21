Yeni koronavirüs mutasyonu yüzde 70 daha bulaşıcı

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu sonrası dünya İngiltere'ye karşı kapılarını kapatmaya başlarken, virüsle ilgili çok sayıda soru gündeme geldi. Mutasyonun Kovid-19'dan yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de tespit edilen yeni koronavirüs mutasyonunun daha kolay bulaşabildiğine, daha ciddi semptomlara neden olabileceğine veya aşıyı işe yaramaz hale getirebileceğine dair net bir kanıt bulunmuyor.

Bilim insanları iki neden üzerinde duruyor. Birincisi, vakaların daha yüksek olduğu yerlerde değişim seviyelerinin daha yüksek olmasıdır. Bu, iki şekilde yorumlansa da bir uyarı işaretidir. Virüs, daha kolay mutasyona uğrayabilir ve daha fazla enfeksiyona neden olabilir.

Daha fazla yayılımcı mı?

NTV'nin haberine göre ancak değişen virüs, doğru zamanda doğru kişilere bulaşarak da şanslarını artırabilir. İspanyol türünün yaz boyunca yayılmasının bir açıklaması, insanların ona tatilde yakalanıp evine taşımasıydı.

Laboratuar araştırmaları, bu cinsin diğerlerine göre çok daha fazla yayılımcı olduğunu gösterdi.

Bir başka konu da virüsün mutasyonunun nasıl gerçekleştiğidir.

İngiliz Prof. Dr. Nick Loman, "Beklediğimizden fazla, virüs şaşırtıcı derecede çok sayıda mutasyona sahip ve birkaçı ilginç görünüyor” dedi.

Dikat çeken iki tür mutasyon var. Her ikisi de, virüsün onları ele geçirmek için vücudumuzun hücrelerine açılan kapıyı açmak için kullandığı anahtar değerde önemli başak proteininde bulunur.

İngiltere üzerinden yayılan yeni bir corona virüs varyantının çarpıcı miktarda mutasyona sahip olduğunu açıklandı. “VUI - 202012/01” adlı mutasyonu araştıran Birleşik Krallık Covid-19 Genomics UK Konsorsiyumu (COG-UK) üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen '17 değişikliği' ortaya çıkardıklarını söyledi.

Araştırmacılar, değişikliklerin çoğunun virüsün insan hücrelerine tutunmak için kullandığı başak proteininde meydana geldiğini açıkladı.

Başak proteininde meydana gelen değişiklikler oldukça önem taşıyor, çünkü ülkede kullanılmaya başlanan Pfizer/ BioNTech'in aşısı da dahil olmak çoğu koronavirüs aşısı bu proteini hedef alarak çalışıyor.

Aynı zamanda söz konusu değişikliklerin, daha önce corona virüsün farklı bir suşuyla enfekte olmuş kişilerin de bağışıklık kazanmasını engelleyeceğinden korkuluyor.

'Aşıları etkileyeceğine dair kanıt yok'

Bununla birlikte, İngiltere'nin Baş Tıbbi Danışmanı Chris Whitty de dahil olmak üzere bilim insanları şu ana dek Galler, İskoçya, Danimarka ve Avustralya'da görülen mutasyonun aşılar üzerinde herhangi bir etkisi olacağına dair 'henüz hiçbir kanıt bulunmadığını' söyledi.

Birmingham Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Enstitüsü'nde çalışan ve COG-UK üyesi olan Profesör Nick Loman, meydana gelen değişikliklerin fazla olduğunu kabul ederek, “Meydana gelen değişiklik gerçekten çarpıcı. Çoğu Kovid aşısı, bağışıklık sisteminin virüsün başak proteinlerini tanıması ve gelecekte virüs bulaşmaya çalıştığında onlara saldırması için eğiterek çalışır. Ancak başak proteinlerinin şekli mutasyonlar yoluyla değiştirilirse, bunun az da olsa aşılar üzerinde etkisi olabilir” ifadelerini kullandı.

İlk kez geçen Eylül'de tespit edildi

VUI - 202012/01 adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası belirtildi.

Diğer taraftan, COG-UK, yeni varyantın yaz aylarında İspanya'dan tatilciler tarafından yayılan b20A.EU1 adlı baskın suştan daha hızlı yayıldığını söyledi. Araştırmacılar, mutasyonların hastalığın daha bulaşıcı olduğu anlamına gelebileceğinden şüpheleniyor, virüsün daha hızlı yayılmasının onu daha ölümcül hale getirmediğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre bazı virüsler, daha uzun süre hayatta kalabilmek için daha az ölümcül hale geliyor.