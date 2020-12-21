Kısıtlamalara uymayan 38 bin 874 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edildiği ifade edildi.

Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kaydedilen açıklamada, üçüncüsü uygulanan kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

© AA / İslam Yakut Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır ancak virüsle mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."