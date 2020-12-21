RDIF: Belarus, Rusya dışında Sputnik V aşısını tescil eden ilk ülke oldu

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Belarus’un Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına tescil sertifikası veren ilk dış ülke olduğunu, aşı üretiminin yerelleştirilmesi ile ilgili çalışmalarınsa sürdüğünü bildirdi.

RDIF’ten yapılan açıklamada, Belarus’un Rusya’nın Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına tescil sertifikası veren ilk dış ülke olduğu, aşı üretiminin yerelleştirilmesi ile ilgili çalışmalarınsa sürdüğü belirtildi.

“RDIF, Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’ye tescil sertifikasının verildiğini bildiriyor. Böylelikle Belarus, kendi topraklarında resmi olarak aşıyı tescil eden ilk yabancı devlet oldu” ifadelerine yer verilen açıklamada ayrıca RDIF ile aşı üretiminin Belarus’ta yerelleştirilmesi için ortak çalışma yürütüldüğü vurgulandı.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev’in sözlerine de yer verilen açıklamada, “Belarus Sağlık Bakanlığı uzmanları, aynı Rus meslektaşları gibi insan adenovirüsü vektörlerinin kanıtlanmış ve iyi çalışılmış platformunda geliştirilen Sputnik V aşısının güvenliğini ve etkililiğini takdir etti. Aşının Belarus'ta tescili ve üretiminin yerelleştirilmesi, nüfusu aşılama boyutlarının önemli ölçüde genişlemesine ve vatandaşların sağlığının, günümüzde dünyada erişilebilir olan en etkili aşılardan biriyle korunmasına olanak sağlayacak” ifadelerine yer verildi.

Sputnik V aşısı Belarus halkına ocak ayında yapılmaya başlanacak

Belarus'ta gönüllüler, 1 Ekim'de Sputnik V aşısının randomize, çift kör ve plasebo kontrollü klinik testler kapsamında aşılanmaya başlamıştı. RDIF’in mali desteğiyle gerçekleşen araştırmaya, araştırma merkezi olarak seçilen 8 sağlık kuruluşunda 100 kişi katılmıştı.

Diğer yandan Belarus Sağlık Bakanı Dmitriy Pineviç, Belarus halkının koronavirüse karşı Rus Sputnik V aşısı ile aşılanmasına önümüzdeki ay başlanacağını belirtti.

Belarus haber ajansı Belta’nın aktardığına göre Pineviç, “Aşının ilk partisi ocakta tedarik edilecek. Ocak ayında aşılama kampanyasına başlayacağız” diye konuştu.

Pineviç daha önce Belarus Sağlık Bakanlığı'nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’ye tescil sertifikası verdiğini, bundan böyle aşının ülkede satışına ve tıbbi kullanımına izin verileceğini, önceliğin sağlık çalışanlarında, öğretmenlerde, ticaret ve çok sayıda insan ile temas etmek durumunda kalan diğer sektör çalışanlarında olacağını açıklamıştı.