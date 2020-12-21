RDIF Başkanı Dmitriyev: Sputnik V aşısı Kovid-19 mutasyonlarına karşı etkili olacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının, virüsün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonuna karşı etkili olup olmayacağına açıklık getirdi.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Dmitriyev, "Sputnik V, İngiltere'de ortaya çıkan dahil tüm koronavirüs mutasyonlarına karşı etkili olacak. Bu, Gamaleya Araştırma Merkezi ile değerlendirmelerimize dayanıyor. Sputnik V'nin önceki modifikasyonlarla, S-protein ile, ki bu koronavirüs iğnesini kodlayan protein, bunlarla çok iyi ve kaliteli bir şekilde baş ettiğini gördük. Bu nedenle ön analiz, Sputnik V'nin bu mutasyona ve diğer mutasyonlara karşı da etkili olacağını doğruluyor" ifadelerini kullandı.

⚡⚡⚡ RDIF CEO: “According to our information, #SputnikV will be as highly effective against the new strain of coronavirus found in Europe as against the existing strains. Sputnik V has been showing its efficacy over a period of time despite the previous mutations of S-protein.” — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 21, 2020

'AstraZeneca ile ortak testler ilk önce hangi aşının yapılması gerektiğini ortaya çıkaracak'

Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V ile AstraZeneca'nın geliştirdiği 'AZD1222' aşı kombinasyonunun klinik araştırmasının, iki aşıdan ilk önce hangisinin yapılması gerektiğini ortaya çıkaracağını anlatan Dmitriyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki yaklaşım test edilecek: İlk iğne İngiliz, sonra Rus olabilir, belki tersi. Klinik araştırma en kısa zamanda Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Orta Doğu'dan üç ülkede başlayacak. Dolayısıyla üretimin bir kısmı Rusya'da olabilir ama elbette AstraZeneca şirketinin uluslararası üretim kapasiteleri kullanılacak. Yine de tüm bunlar, klinik araştırmaların sonuçlarına göre olacak. Bu araştırmanın, AstraZeneca aşısının mevcut etkinliğinden daha büyük etkinlik göstermesini bekliyoruz."

AstraZeneca ile üzerinde çalışılan ortak aşının onay alması durumunda, dış piyasalarda kullanılabileceğini söyleyen Dmitriyev, "Fakat tekrarlıyorum, bunu sadece klinik testler doğrulayabilir" diye konuştu.