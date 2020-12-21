Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan mutasyona uğrayan virüsle ilgili açıklama: 'Beklediğimiz başlangıç da olabilir'

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir' açıklamasını yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Henüz telaşlanacak bir şey yok" ifadesini kullanan Ceyhan, "Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız" uyarısında da bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan mutasyona uğrayan virüse ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Birkaç gündür herkes İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutant corona virüsle (B.1.1.7)ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü;