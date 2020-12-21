İngiltere Başbakanı Johnson: Sınırlardaki ulaşım aksaklığı kısa sürede çözülecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğraması nedeniyle yaşanan sorunların kısa sürede çözüleceğini aktardı.

Johnson, parlamentoda yaptığı açıklamada mutasyon nedeniyle İngiltere'ye yapılan uçuşların ve uluslararası ulaşımın durdurulması konusunda, ulaşımda yaşanan gecikmelerin yalnızca Dover'de meydana geldiğini kaydetti.

Avrupa kıtasına yönelik toplam ulaşımın yalnızca yüzde 20'sinin geciktiğini belirten Johnson, bu gecikmelerden yiyecek ve tıbbi malzemelerin büyük çoğunluğunun etkilenmediğini açıkladı.

Başbakan Johnson, hükümetin sınırlardaki ulaşım problemini çözmek için Fransız yetkililerle görüşmeye devam ettiğini belirterek, "Ticaret akışını olabildiğince hızlı bir şekilde çözmek için kanal üzerindeki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü de aktaran Johnson, "İkimiz de birbirimizin tutumunu anlıyoruz ve bu sorunları olabildiğince kısa sürede çözmek istiyoruz" dedi.

Öte yandan Johnson, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Kovid-19'un yeni mutasyonu konusundaki endişelerini anladığını ancak tek başına araçta oturan bir sürücünün enfeksiyon bulaştırma riskinin çok düşük olduğunu belirtti.

'500 binden fazla kişi aşılandı'

Başbakan Johnson, ülkede 500 binden fazla kişinin Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu aldığını da duyurdu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Kovid-19 mutasyonunun ağırlıklı olarak görüldüğü Kent şehrine seyahat etmeme yönünde halkı uyardı.

Kent'teki kamyonların çoğunun Avrupa'ya gitmeye çalışan nakliyatçılar olduğunu belirten Shapps, trafiğin her iki yönde de akışının sağlanması konusunda çalışıldığını açıklayarak, "Yerimizde kalmalıyız ve seyahat etmemeliyiz" dedi.

İngiltere hükümetinin Bilimsel Danışmanı Sir Patrick Vallance ise yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının yeni türe karşı etkili olmasının beklendiğini ifade etti. Vallance, yeni türün kontrol altında tutulması için 'yerel kalınması ve seyahat edilmemesi' tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 33 bin 364 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı da 2 milyon 73 bin 511'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 67 bin 616'ya yükseldi.