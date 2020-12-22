'Rusya'nın ikinci Kovid-19 aşısı EpiVakKorona yeni mutasyonlara karşı etkili'

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan yeni türüne karşı Rus aşısı EpiVakKorona'nın etkin olup olmadığı hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Virüslerin genomları eşit şekilde değişikliğe uğramaz; değişken alanlar, mutasyon birikim hızının daha düşük olduğu muhafazakar alanlar var. Rospotrebnadzor'a bağlı Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının üstünlüklerinden biri, genetik ve antijenik olarak heterojen mutasyonlara karşı etkinliğidir, çünkü aşı SARS-CoV-2'nin konservatif epitoplarını içeriyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nden Fyodor Lisitsin, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, İngiltere'de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni mutasyona karşı mevcut aşıların etkili olacağını söyledi.

İngiliz bilim insanlarının bunu kanıtladığını dile getiren Lisitsin, İngiltere ve Güney Afrika’da aşının bu mutasyona etkisinin artık araştırıldığını belirterek, "Aşılar aynı etkinlikle çalışacak. Bu virüsün yayılma hızı, aşının çalışma prensibini etkilemiyor. Bu mutasyon aşıya benzer şekilde duyarlı" dedi.