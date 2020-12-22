Peskov: Biden'ın kameralar önünde aşı olması, Putin'i aynısını yapmak için motive etmez

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın kameralar önünde koronavirüs aşısı olmasıyla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i benzer bir adım atmak konusunda motive etmeyeceğini söyledi. Peskov, “Bizim kesinlikle kendi kendine yeterli bir devlet başkanımız var” dedi.

Biden’ın kameralar önünde aşı olmasının ne anlama gelebileceği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, “Tanrıya şükür Sayın Biden’ın değil, Putin’in sözcüsüyüm. Bu nedenle bunun neden yapıldığı ve ne anlama geldiğinin kendisinin sözcüsüne sormanız sanırım daha iyi” dedi.

Bu adımın Putin’i kamuoyunun gözü önünde aşı olmak konusunda kesinlikle motive etmediğini belirten Peskov, “Biz kendi kendine yeterli bir ülkeyiz, kesinlikle de Biden’dan daha az deneyimi olmayan, kendi kendine yeterli bir devlet başkanına da sahibiz” açıklamasını yaptı.

Putin’in halkın aşılanması konusuyla sürekli olarak ilgilendiğini ve tüm bölgelerde toplu aşılamanın devam etmesi için, tüm kurumlara yönelik mümkün mertebe bir ‘itici güç’ olduğunu belirten Peskov, “Kendisinin aşılanmasına gelince, yakın zamanda gerçekleştirdiği basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatmıştı” dedi.

Putin, yıllık basın toplantısında aşı uygulaması esnasında risk gruplarına öncelik verildiğini anlatmıştı.

Kendisine henüz sıra gelmediğini belirten Rus lider şunları söylemişti:

“Aşı yaptırmamak için bir sebep yok, zira bizim aşımız (Sputnik V) güvenli. Yaygın aşılama koronavirüsle mücadele için gerekli olan bir önlem. Mümkün olduğunda mutlaka aşı yaptıracağım.”