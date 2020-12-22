Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocuklara maske ve mesafeli fiziksel aktivite çağrısı

Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik izni var. Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkân verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız. pic.twitter.com/87ONO6ZqoA