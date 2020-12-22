Vektor Merkezi: Rusya’daki koronavirüs mutasyonları tanı, tedavi ve aşılama için önemsiz

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi Vektor'un genel müdürü Rinat Maksyutov, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) meydana gelen mutasyonların tanı, tedavi ve aşılama süreçlerine etkisini değerlendirdi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24’e konuşan Maksyutov, SARS-CoV-2 virüsünün Rusya'daki türlerinde meydana gelen değişikliklerin aşılama, tedavi ve PCR teşhislerini etkilemeyeceğini söyledi.

Maksyutov ayrıca Rusya'daki koronavirüs suşlarının analizinin, insanlık için şu ana kadar bilinenden daha yüksek bir tehdit ortaya koymadığını ifade etti.

Uzmanların SARS-CoV-2'nin Rusya’daki türlerinde 1.4 binden fazla farklı nükleotit ikamesini incelediklerini, ancak bunların çoğunun önemli herhangi bir değişiklik göstermediğini vurguladı.

Diğer herhangi bir virüste olduğu gibi SARS-CoV-2'nin de sürekli olarak değiştiğine ve genetik mutasyonlar biriktirdiğine dikkat çeken Maksyutov, Vektor Merkezi’nin ise özellikle mevcut test sistemlerinin ve ilaçların ne kadar etkili olduğunu, daha tehlikeli bir mutasyonun ortaya çıkıp çıkmadığını değerlendirmek amacıyla sürekli olarak bu değişiklikleri araştırdığını vurguladı.