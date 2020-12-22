Uzman doktor Kovid-19'a yenik düştü

Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi'nde Radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Dr. Gök, Ankara'ya sevk edildi. Ancak Dr. Vedat Gök, virüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.
Cenazesi memleketi Zonguldak getirilen Gök'ün cenazesi 19 Mayıs mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenazeye, Cide Tabipler Odası Birliği Başkanı Dr. Yusuf Öztür, Dr. Vedat Gök'ün mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.
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