'EpiVakKorona aşısını olan herkes kendini iyi hissediyor'

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, tescil sonrası testler kapsamında EpiVakKorona aşısı yapılan tüm gönüllülerin kendini iyi hissettiğini bildirdi.

Rusya'nın ikinci tescil edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma özelliğini taşıyan EpiVakKorona, tescil sonrası araştırma kapsamında 18 yaş üstü 2 bin 194 ve 60 yaş üstü 150 gönüllüye yapıldı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, gönüllülere ilk dozun yapıldığı kaydedilerek "Tüm gönüllüler kendini iyi hissediyor, istenmeyen bir sonuç tespit edilmedi" denildi.

Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü tarafından peptid antijen bazında geliştirilen EpiVakKorona aşısı, 13 Ekim'de Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmişti. Ayrıca kuruma, tescil sonrası araştırma için izin verilmişti.