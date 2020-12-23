Kazakistan'da üretilen Rus Sputnik V aşısı, Ocak-Şubat 2021'de tescil edilecek

Kazakistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kovid-19’a karşı geliştirilen dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Rus Sputnik V’nin 26 Ocak - 11 Şubat 2021 tarihleri arasında tescil edileceği belirtildi.

Açıklamada, “24 Aralık 2020 - 21 Ocak 2021 tarihleri arasında Sputnik V aşısının deneysel serisi Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nde kalite kontrolünden geçecek. Sonucun başarılı olması durumunda aşının 26 Ocak - 11 Şubat 2021 tarihleri arasında Kazakistan’da tescil edilmesi planlanıyor” denildi.

Rusya’da, Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V Kovid-19 aşısı 11 Ağustos’ta, Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona ise 14 Ekim’de tescil edilmişti.

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin üçüncü koronavirüs aşısı için de klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı da yıl sonuna kadar tescil edilebilir.