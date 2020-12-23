'Rusya’da koronavirüs salgını ile ilgili istikrar belirtileri görülüyor'

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Popova, ülke içinde Kovid-19 salgını ile ilgili istikrar belirtilerinin görüldüğünü söyledi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili istikrar belirtilerinin görülmeye başladığını kaydetti.

Rusya hükümeti bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi'nin toplantısında konuşan Popova, "Epidemiyolojik sürecin dinamiklerinde istikrara işaret eden genel belirtiler görülüyor. Geçen hafta ortalama günlük insidans oranı 18.9, bir önceki hafta ise 18.8 idi. Ortalama günlük vakalar bakımından liderler şimdilik aynı. Son yedi günkü artış oranı ise 1’e geriledi" ifadelerini kullandı.

Popova, ayrıca İngiltere'de adı geçen Kovid-19 mutasyonlarına Rusya’da rastlanmadığını söyledi.

Vektor Araştırma Merkezi’nin Kovid-19 enfeksiyonunun teşhisiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) veritabanına referans merkezi olarak dahil edildiğine dikkat çeken Popova, merkeze Rusya’nın tüm bölgelerinden 5 binden fazla biyolojik örnek geldiğini ve şu ana kadar 1.424 yeni mutasyonun saptandığını vurguladı.

Popova, “Rusya’da böylesine yoğun taramayla araştırılanların arasında, İngiltere'deki meslektaşlarımızın bahsettiği mutasyonları bulamadık” diye konuştu.

Popova’ya göre Kovid-19'un İngiltere’deki mutasyonu, virüsün vücut hücrelerine tutunmasını sağlayan spike proteininden kaynaklanıyor.