Malezya Başbakanı: AstraZeneca ile anlaşma imzaladık, Rus Gamaleya Merkezi ile görüşmeler sürüyor

Malezya Başbakanı Muhiddin Yasin, İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ile Kovid-19 aşısı satın almak için anlaşma imzaladıklarını, Çinli şirketler Sinovac ve CanSino'nun yanı sıra Rus Gamaleya Araştırma Merkezi ile de aşı alımı konusunda yürüttükleri görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Malay Mail gazetesinin aktardığına göre Malezya hükümeti, AstraZeneca ile 6.4 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın almak için anlaşma imzaladı.

Bununla birlikte Çinli şirketler Sinovac ve CanSino'nun yanı sıra dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi ile de aşı alımı konusunda önemli aşama kaydetti.

Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Hayri Jamaluddin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, atılan bu adımlarla nüfusun yüzde 80'inden fazlasına aşı sağlanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan, biraz önce güncellenmiş Kovid-19 aşı listemizi açıkladı. COVAX, Pfizer ve AstraZeneca ile imzalanan anlaşmalar ve Sinovac, CanSino ve Gamaleya Araştırma Merkezi ile anlaşma imzalamak için yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından, nüfusumuzun yüzde 83'e yakınına aşı sağlamış olacağız."

Daha önce, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali, önümüzdeki şubat ayında Pfizer'den Kovid-19 aşısının ilk partisini alacaklarını duyurmuştu.