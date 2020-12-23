Peru'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Peru Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 963 yeni vakanın tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 1 milyon 153'e ulaştığı bilgisi verildi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının da 37 bin 218'e çıktığı kaydedilen açıklamada, ayrıca toplamda 936 bin 182 Kovid-19 hastasının da iyileştiği belirtildi.