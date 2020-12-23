Aşıdan sonra Kovid-19'a yakalanan Öztürk: 'İşe yaramadı' spekülasyonlarına neden olmamak için bilgilendirmek istedim

Gönüllü olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan gazeteci Kemal Öztürk, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Öztürk, "Bu durumun 'aşının işe yaramadığı', 'aşı olunca hastalığa yakalandığı' yönünde spekülasyonlara neden olmaması için kamuoyunu özellikle bilgilendirmek istedim" dedi.

Koronavirüs aşı çalışmaları için gönüllü olan Habertürk yazarı Kemal Öztürk, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bugünkü yazısını paylaşan Öztürk, "Kovid testim pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Evde karantina sürecine geçtim. Aşı çalışmalarında gönüllü olup, ilk doz aşıyı yaptırdığımdan, durumu biraz açıklamam icap eder. Zira Kovid olmamın aşı çalışmalarına negatif etki yapmasını istemem" ifadelerine yer verdi.

Covid testim pozitif çıktı.



Sağlık durumum gayet iyi. Evde karantina sürecine geçtim.

Aşı çalışmalarında gönüllü olup, ilk doz aşıyı yaptırdığımdan, durumu biraz açıklamam icap eder.

Zira Covid olmamın aşı çalışmalarına negatif etki yapmasını istemem.



👇https://t.co/dyA4EM1i5O — Kemal Öztürk (@kemalozturk2020) December 23, 2020

​17 Aralık'ta aşı oldu

Habertürk'teki yazısında 3. faz aşı çalışmaları için gönüllü olduğunu ve 17 Aralık'ta aşı olduğunu belirten Öztürk, iki gün sonra bazı yan etkiler görüldüğünü ifade etti.

Öztürk, bunun üzerine 22 Aralık tarihinde yaptırdığı koronavirüs testinin ise pozitif çıktığını söyledi.

'Antikor oluşturma süresi, ikinci doz aşından on dört gün sonra bekleniyor'

Bu durumun 'aşının işe yaramadığı', 'aşı olunca hastalığa yakalandığı' yönünde spekülasyonlara neden olmaması için kamuoyunu özellikle bilgilendirmek istedim.

Aşının virüsten koruma için antikor oluşturma süresi, zaten ikinci doz aşından on dört gün sonra bekleniyor. Yani ilk doz aşıdan yaklaşık 28 gün sonra antikorun büyük oranda oluşması ve koruma sağlayacağı tespit edilmiş.

Ben henüz birinci doz aşıdan kısa bir süre sonra virüse maruz kaldığım için, doğal olarak aşının herhangi bir koruma yapması ya da iyileştirme yapması beklenmiyordu. Bu, diğer aşı yapılan gönüllülerin bazılarında da görüldü. Ben de bunun bir örneği olarak literatüre eklendim. Zaten gönüllü olmamızın sebebi de bizim üzerimizde ortaya çıkan bulguların bilimsel çalışmalara katkı sağlamasıydı."

İlk doz aşı olmasının ardından koronaya yakalanmasıyla ikinci dozu olamayacağını belirten Öztürk, “aşının işe yaramadığı” gibi spekülasyonlara neden olmak istemediğini yazdı: