Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: Sputnik V denemelerindeki gönüllülere artık plasebo verilmeyecek

Dünyadan tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün direktörü Aleksandr Gintsburg, Sputnik V denemelerine katılan gönüllülere bundan böyle plasebo değil, gerçek aşının uygulanacağını belirtti.

Sputnik’e konuşan Gintsburg, Sağlık Bakanlığı’nın Sputnik V aşısı ile yapılan tescil sonrası test formatının değiştirilmesine izin verdiğini, gönüllülere bundan böyle plasebo değil, güvenli olduğu kanıtlanan gerçek aşının uygulanacağını ifade etti.

Gintsburg, “Sağlık Bakanlığı sanırım dün ya da bugün, artık her şeyin kanıtlanmış olması nedeniyle (plasebo için gönüllü) alımlarının durdurulmasına izin verdi, zira salgın devam ediyor ve bu durumda plasebo uygulamak hiç iyi olmaz” diye konuştu.

Gönüllülere plasebo verilmeyeceğine, ancak araştırmanın devam edeceğine dikkat çeken Gintsburg, “Şu anda plasebo alanları ve aşılanan kişileri belirlemem iyi olurdu, ancak yönetmeliklerin bunu mümkün kılıp kılmayacağı henüz kesin değil” ifadelerini kullandı.

Rus uzman, plasebo alanların çoğunun tetkiklerle tespit edildiğini ve bu kişilerin korunması için gerçek aşının verdiğini sözlerine ekledi.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Faz 1 testlerinde Sputnik V'nin etkinliği yüzde 92, faz 2 testlerinde ise yüzde 91.4 olduğu açıklanmıştı. 11 Kasım'da açıklanan faz 3 testlerine ilişkin ara sonuçlara göre aşı yüzde 92 etkinlik göstermiş, 14 Aralık'ta aşılama bittikten sonra yapılan açıklamadaysa etkinliğin yüzde 91.4 olduğu duyurulmuştu.

Sputnik V aşısı, normalde sıradan gribe neden olan insan adenovirüslerini, koronavirüsün sivri uçlarından insan hücrelerine gen aktarmak için kullanıyor. Onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin, insan adenoviral aşılaması yapılan 10 milyondan fazla kişi üzerinde güvenilirliğini kanıtladığı biliniyor.