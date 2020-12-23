Arjantinli yetkililer Sputnik V aşısının kullanımına onay verdi

TN televizyonunun Arjantin Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı haberde, ülkedeki denetim kurumlarının Rusya’nınsalgınına karşı geliştirdiği ve dünyada ilk tescil edilen Sputnik V aşısının ülkede kullanımına onay verdikleri ifade edildi.

Rus aşısının ilk dozlarını tedarik etmek üzere Arjantin’den yola çıkan uçağın şu sıralar Moskova’da olduğu bilgisine yer verilen haberde, uçağın yarın saat 10.00-10.30 (TSİ 16.00-16.30) gibi Buenos Aires’te olması beklendiği bildirildi.

Arjantin’in denetim kurumları daha önce Pfizer aşısının da kullanımına onay vermişti.