RDIF: Sputnik V etkinliğini kanıtladı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın Sputnik V aşısının tescil sonrası klinik araştırmalarına yeni gönüllüleri almama kararını değerlendirdi.

Dmitriyev, yaptığı açıklamada "Sputnik V aşısının, etkinliğini yüzde 90'ın üzerinde kanıtlaması bağlamında, Sağlık Bakanlığı'nın aşının klinik araştırmalarına gönüllü alımını durdurma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tescil sonrası klinik testler kapsamında, 23 binden fazla gönüllünün plasebo değil doğrudan aşı aldığını söyleyen Dmitriyev, "Bu rakam, Moderna (15 bin) ve Pfizer (22 bin) şirketlerin gönüllü sayısından daha fazla" dedi.

Rusya'daki klinik testlerinin başarılı verilerinin, uluslararası kurumlara ve en kısa zamanda Sputnik V’nin ülkelerinde uygulanmasına onay verecek ulusal düzenleyicilere sunulduğunu anlatan RDIF Başkanı, "Arjantin ve bazı diğer ülkelerde en kısa zamanda tescil olmasını bekliyoruz" diye kaydetti.

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın uluslararası standartlara uyduğunu vurgulayan Dmitriyev, Johnson & Johnson şirketinin klinik araştırmalarındaki gönüllü sayısını 60 binden 40 bine düşürdüğünü hatırlattı.