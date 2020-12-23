Kanada Başbakanı Trudeau: Ocak ayında 250 bin doz Pfizer aşısını teslim alacağız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Pfizer-Biontech aşısından 250 bin doz aldığını ve teslimatın ocak ayında yapılmasını beklediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama süreçleri birçok ülkede başlatılırken,ve'da toplu aşılamanın yakında başlaması bekleniyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada ülkesinin Pfizer-Biontech aşısından 250 bin doz aldığını ve teslimatın ocak ayında yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Trudeau, açıklamasında "31 Ocak'a kadar hem Pfizer hem de Moderna aşılarından en az 1.2 milyon doz alacağız" ifadelerini kullandı.

Hükümetin, Moderna aşısının güvenli olduğunu onayladığını hatırlatan Trudeau, "Sağlık Bakanlığı aşıyı onayladı ve Moderna'dan taahhütlü 40 milyon doz siparişimizin ilk dozları önümüzdeki günlerde elimize ulaşacak" dedi.