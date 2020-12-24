Kanada, İngiltere'ye uçuş yasağını 6 Ocak'a kadar uzattı

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaştırıcı bir türünün tespit edilmesinin açıklamasının ardından endişeler giderek artıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere’de rastlanan mutasyona uğramış virüsün Kanada’ya ulaşmasını engellemek için geçen hafta sonu İngiltere'ye olan uçuşları 3 gün süreyle askıya aldıklarını açıklamıştı. Trudeau, bugün yaptığı açıklamada Kanada-İngiltere arasındaki uçuş yasağının 6 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Federal sağlık yetkilileri ise şu ana kadar yeni türün Kanada'da tespit edilmediğini söylerken, uluslararası uçuşların virüsün yayılmasında ana faktör olmadığını aktardılar.

Bunun gerekçesi ise Kanada'ya gelen yolcuların sıkı bir denetimden geçirerek ülkeye alınmasına bağlanıyor. Konuyla ilgili Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, sınırın bir 'elek' gibi olduğunu ifade ederken, sınırdan gelenlerin daha fazla teste tabi tutulmasını istedi.