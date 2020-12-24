New York'ta Kovid-19 aşısına karşı ilk ciddi alerjik reaksiyon görüldü

ABD'nin New York kentinde Kovid-19 aşısı yapılan sağlık çalışanlarından birinin aşıya 'ciddi bir alerjik reaksiyon' gösterdiği bildirildi.

ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada sağlık çalışanının kimliği, alerjik reaksiyonun sebebi ve kapsamı hakkındaki detaylar gizli tutulurken, durumunun 'stabil' olduğu belirtildi.

Bununla birlikte, sağlık çalışanına ABD'de acil kullanımı onaylanan Pfizer aşısı mı yoksa Moderna aşısının mı uygulandığı henüz belirsiz.

New York sağlık makamlarından yapılan açıklamada ise, yaşananlara ilişkin "Aşıların yan etkileri vardır ve alerjik reaksiyonların, nadir olmakla birlikte görülebildiği bilinmektedir. New York'ta 30 binden fazla Kovid-19 aşısı uygulandı ve sadece tek bir sağlık çalışanında aşıya karşı ciddi bir reaksiyon görüldü" değerlendirmesi yer aldı.

Geçen hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) üst düzey bir yetkilisi, kurumun ABD'de Pfizer aşısına karşı 5 alerjik reaksiyonu araştırdığını söyledi.

FDA'ya bağlı Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi'nin direktörü Dr. Peter Marks, 'failin' Moderna aşısında da kullanılan polietilen glikol adlı bir bileşen olabileceğini söyledi.

ABD'de toplam Kovid-19 vaka sayısı 18 milyon 841 bin 531’e, toplam can kaybı ise 333 bin 110'a ulaştı.