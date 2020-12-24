ABD'de New York'a gelecek herkese 14 günlük karantina şartı

New York eyaleti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü tespit edilmesinin ardından yurt dışından gelen tüm yolculara karantina kuralı getirdi.

With reports of a new #COVID19 strain in the UK, as of TODAY all international travelers will receive an order to quarantine from @NYCHealthCommr via certified mail. Anyone traveling from the UK will be personally served that order by @NYCSHERIFF.



Learn more: pic.twitter.com/3LgS97jAWR — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 23, 2020

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Kuralı açıklayan New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, İngiltere’den yeni gelenlerin varışta verdikleri adreste 14 gün boyunca karantinada kalma talimatı verileceğini belirtti.

İngiltere'den gelen herkesin kurala uyup uymadıklarının şerif yarımcıları tarafından kontrol edileceğini de ekleyen Belediye Başkanı, ihlal edenlerin bin dolar para cezasıyla da çarptırılacağını söyledi.

De Blasio yaptığı açıklamada, tüm uluslararası yolcuların iletişim bilgilerini vermeleri gerektiğini de ifade etti.

'Herkese tehlike oluşturuyorsunuz'

Başkan, "Biz gerçekten karantina kuralını ihlal ettiğinizde herkese tehlike oluşturduğunuz konusunda gerçekten ciddiyiz. Biz son savaşın içindeyiz burada. Tek yapmamamız gereken şey bu tatili geçmek" diye konuştu.

Daha önce New York eyaletinin talebi üzerine 3 havayolu şirketi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelecek yolcular için 'negatif Kovid-19 testi' zorunluluğu getirmişti.

Geçen hafta İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilmişti.