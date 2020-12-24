Rus Sputnik V aşısını taşıyan uçak Arjantin'e ulaştı

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescillenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'i taşıyan uçak, Arjantin Başbakanı Santiago Cafiero, Sağlık Bakanı Guinez Gonzalez ve Rusya’nın Arjantin Büyükelçisi Dmitriy Feoktistov tarafından karşılandı.

Arjantin televizyonu Todo Notisias'ın havaalanından canlı olarak verdiği haberde, uçakta 300 bin doz aşı olduğu belirtildi.

BREAKING: First batch of 300,000 doses of the #SputnikV vaccine delivered to Argentina. This is one of the largest one-time deliveries of a #COVID19 vaccine to a Latin American country.



Read more on:https://t.co/AjJ76KIZmp — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 24, 2020

Aşılamada önceliğin sağlık çalışanlarının yanı sıra, yaşlılar ve güvenlik güçlerine verileceği Arjantin'de mart ayına kadar toplamda 10 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığı, denetim kurumlarının Sputnik V aşısının ülkede kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Arjantin hükümeti, 10 milyon doz Sputnik V aşısı tedariki için sözleşme imzalamıştı. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, kalitesinden şüphe duymadığı Rus aşısı ile aşılanacak ilk kişi olacağını ifade etmişti.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı, 11 Ağustos'ta Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, Kovid-19 aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Faz 1 testlerinde Sputnik V'nin etkinliği yüzde 92, faz 2 testlerinde ise yüzde 91.4 olduğu açıklanmıştı. 11 Kasım'da açıklanan faz 3 testlerine ilişkin ara sonuçlara göre aşı yüzde 92 etkinlik göstermiş, 14 Aralık'ta aşılama bittikten sonra yapılan açıklamadaysa etkinliğin yüzde 91.4 olduğu duyurulmuştu.

Sputnik V aşısı, normalde sıradan gribe neden olan insan adenovirüslerini, Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-CoV-2 virüsünün sivri uçlarından insan hücrelerine gen aktarmak için kullanıyor. Onlarca yıldır yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin, insan adenoviral aşılaması yapılan 10 milyondan fazla kişi üzerinde güvenilirliğini kanıtladığı biliniyor.