Netanyahu: İsrail, Kovid-19 salgınından kurtulacak ilk ülke olabilir

İsrail Başbakanı Netanyahu, pazar gününden itibaren uygulanması planlanan ulusal karantina ve geçen cumartesi başlanan koronavirüs aşılama kampanyası sayesinde birkaç hafta içinde salgını bitireceklerini ifade ederek, Kovid-19’dan kurtulacak ilk ülke olabileceklerini söyledi.

3. kez ulusal bir karantina uygulamaya hazırlanan İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu, ülkesinin dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kurtulacak ilk ülke olabileceğini söyledi.

Netanyahu, "Bir yandan harika aşı kampanyasının diğer yandan hızlı ve kısa karantinanın bizim koronavirüsten kurtulmamamızı sağlayacağını size söylemek istiyorum" dedi.

"Muhtemelen birkaç hafta içinde pandemiden çıkacak ilk ülke olacağız" diye devam eden Netanyahu, günde 100 bin İsraillinin aşı olacağını umduğunu belirtti.

Hedef günde 100 bin kişinin aşılanması

Çarşamba gününe kadar 65 bin kişi aşı olmuştu. İsrail Sağlık Bakanlığı, gelecek haftadan itibaren günde 100 bin kişiyi aşılamayı hedeflediğini açıkladı.

Oxford Üniversitesi'ne bağlı 'Out World in Data' sitesine göre, İsrail Bahreyn’in ardından,şu anda kişi başına yapılan aşılamada dünyada ikinci sırada.

Aşılama Cumartesi başlamıştı

İsrail, geçen cumartesi aşılamaya başlamıştı. İlk aşı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde önce Netanyahu'ya ardından da Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmıştı. Daha sonra sağlık çalışanlarına ve pazartesiden itibaren de 60 yaş üstü kişilere uygulanmaya başlanmıştı.

Edelstein, dün yaptığı açıklamada, aşının çok yakın bir zamanda tüm yaşlara uygulanacağını belirterek, "Bir aydan az bir sürede, bir ya da iki haftada genç nüfusa da sunulacak" ifadelerini kullandı.

En az 2 hafta devam edeceği belirtilen karantinanın ülkede uygulanan 3. karantina.

Kovid-19'la ilgili verileri derleyen 'Worldometers' adlı sitede yer alan güncel bilgilere göre, virüs nedeniyle 3 bin 171 kişinin hayatını kaybettiği İsrail'de toplamda 393 bin 36 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.