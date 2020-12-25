Rusya’da koronavirüs vaka sayısında 29 bin 18 artış

Rusya’da son saatte 29 bin 18 yeni koronavirüs tespit edilmesiyle şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 2 milyon 992 bin 706’ya çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezi Rusya’da gün içinde 29 bin 18 yeni vakanın kaydedildiğini bildirdi.

Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 992 bin 706’ya yükseldi.

Başkent Moskova’da 7315, St. Petersburg’da 3751, Moskova bölgesinde 1576 yeni vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 563 kişi daha hayatını kaybetti. Bugüne kadar hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 659 oldu.

Gün içinde 27 bin 397 kişi daha iyileşti. Salgının başlangıcından beri hastalığı atlatanların sayısı 2 milyon 398 bin 254’e çıktı.