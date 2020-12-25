Lübnan'da ilk kez mutasyona uğramış Kovid-19 vakası görüldü

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne Lübnan'da da rastlandı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün görüldüğünü belirtti.

تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في ٢١ كانون الأول. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين. — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 25, 2020

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Bakan Hasan, 21 Aralık'tan gerçekleşen uçuşta yer alanlar başta olmak üzere İngiltere'den gelen tüm yolcuların koruyucu uyarıları dikkate almaları çağrısında bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1353, vaka sayısının 165 bin 933 ve sağlığına kavuşanların sayısının 117 bin 311 olduğu bildirilmişti.