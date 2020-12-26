Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye ile ilgili açıklama: '2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz'

Pfizer/BionTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının arkasındaki isim isimlerden Prof. Dr. Uğur Şahin katıldığı televizyon yayınında önemli açıklamalar yaptı. Ortaya çıkan yeni mutasyonun Kovid-19 aşılarını etkileyip etkilemeyeceği konusuna açıklık getiren Şahin aynı zamanda Türkiye'ye yapmak istedikleri yatırımla ilgili de bir haber verdi.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, A Haber'e konuk olduğu canlı yayında hem geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla hem de yeni ortaya çıkan mutasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şahin'in canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'ye ilk aşamada 550 bin aşı gönderilecek. 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. 4,5 milyon dozu mart ayının sonuna kadar yollamayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz aşımızı Türkiye'de göndermekten dolayı sevinçliyiz.

gönderilecek. 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. mart ayının sonuna kadar yollamayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz aşımızı Türkiye'de göndermekten dolayı sevinçliyiz. Üretimleri Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Aşı şu anda Almanya'da farklı noktalarda üretiliyor. Dört farklı noktada bizi destekleyen üretim ağımız var. İşbirlikçi ortağımzla üretimleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de de üretim alanları açmak için projelerimiz olacak. Aşımız Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var. Ama 2021 yılı içerisinde olur mu bilemiyorum. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek.

Virüslerin mutasyona uğraması çok normal. İngiltere'deki mutasyon henüz aşımız üzerinde test edilmedi 10 gün içerisinde test edip bu sonucuna ulaşacağız.

mRNA teknolojisi üzerinde 20 yıldır çalışıyoruz. Bunun en büyük avantajı 2-3 hafta içerisinde aşıyı üretim seviyesine getirebiliyoruz. Bilimsel açıdan bu teknoloji bir mihenk taşı. Aşılar kısa süre içerisinde güvenli olarak geliştirilebiliyor. Bu sayede önümüzdeki yıl 1 milyar dozdan fazla aşıyı dünyaya dağıtabileceğiz.

Aşının koruyuculuğu ne kadar olacak?

Aşımızın 4 ay koruyuculuğu var. 2 yıl içerisinde tüm verileri toplayacağız. Aşıların ilk 2 ay içerisinde genel verileri belli olur izim verilerimizde de bir değişiklik olacağını beklemiyoruz. Herhangi bir endişemiz yok.

Aşının yat etkileri genel aşılarda olduğu gibi baş ağrısı, aşı olan bölgede ağrı, ateş vs... Diğer tüm aşılardaki genel yan etkiler mevcut, alerji konusunda henüz bir yan etki verisi yok.

'2021'in sonunda yavaş yavaş normale dönebiliriz'

Bu kış tüm insanlık için çok zor olacak. Özellikle yaşlılarımız ve sağlık çalışanlarının aşıyı alması gerekiyor. Farklı şirketlerin ürettiği aşılarda var. Önümüzdeki yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde aşılama tamamlanırsa 2021'in sonunda yavaş yavaş normal bir yaz ve kış yaşayacağız.

'Endişe duymaya gerek yok'