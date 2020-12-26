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    koronavirüs - virüs şekli

    Doç. Dr. Altıntaş: Mutasyona uğrayan virüs savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu

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    Koronavirüs salgını
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    Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Altıntaş, İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüste üç değişiklik meydana geldiğini belirterek, "Bununla da virüs artık savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu. Virüs gözükmüyor, bizim virüsü savunacak hücrelerimiz bunu görmüyor. Bundan dolayı da şu an bulaştırıcılığı yüzde 70 arttı" dedi.

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, İngiltere'de mutasyona uğrayan ve bulaşma hızı yüzde 70 artan Kovid-19 ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Virüsün vücuda yapıştığını söyleyin Altıntaş, "Virüsün üzerinde çıkıntılar var. Çıkıntılara spike proteinleri diyoruz. Spike proteinin yapısına baktığımız zaman, spike protein, iki tane alt parçadan oluşuyor. Bir parçanın adına S1 parçası, bir tanesine de S2 parçası diyoruz. Virüs geliyor. Öncelikle diyelim nefes aldık. Hastalıklı insandan geliyor, burnundan ağzından içeri giriyor. Vücudumuzda bir takım bağlayıcı, yapıştığı yerler var. Bunlar en çok akciğerlerin içerisinde var. Böbreklerimizde, bağırsaklarımızda var. Dolayısıyla virüs gelip, buralara yapışıyor. Yapıştığı yerin adı AC2. Reseptörlerin üzerine yapışıyor, S1 parçası ile oraya yapışıyor. Arkasından yapıştıktan sonra S1 parçası oradan kopuyor. S2 parçasıyla da virüs hücrenin içerisine giriyor ve bizim hücrelerimizi istila ediyor" dedi.

    'Üç değişiklik meydana geldi'

    Novel Coronavirus SARS-CoV-2
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    İngiltere'deki virüste oluşan mutasyonda üç tane değişiklik meydana geldiğini söyleyen Doç. Dr. Altıntaş, "Mutasyon, değişiklik demek. Spike proteinin olduğu bölgede değişiklik meydana geldi. Bir mutasyonun adı, N501Y mutasyonu. N501Y mutasyonu ne oluyor? S1 proteini, AC 2 reseptörüne yani vücuda yapıştığı reseptöre, çok daha güzel yapışıyor. Çok daha hızlı yapışıyor. Virüsün bize gelip yapışma ihtimali daha fazla artmış oldu. Bunun haricinde ikinci bir mutasyon daha meydana geldi. İkinci mutasyonun adı da P681H mutasyonudur. Virüs gelip yapıştıktan sonra içeriye girebilmesi için S1 ve S2'nin parçalanması gerekiyor. S1 ve S2 proteinlerini parçalıyor. Parçaladığı için de virüs hücrenin içerisine çok daha kolay girmeye başladı. Birinci mutasyonda yapışması artmış oldu. İkinci mutasyonda hücrenin içerisine girdi. Hücrenin içerisine girdiği zamanda savunma hücreleri, onu yakalayıp, yok etmeye çalışıyor. Virüs de ondan kaçmaya çalışıyor. Yeni bir mutasyon daha geliştirdi. SPİKE6970 DEL mutasyonu. Bununla da virüs artık savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu. Virüs gözükmüyor, bizim virüsü savunacak hücrelerimiz bunu görmüyor. Bundan dolayı da şu an bulaştırıcılığı yüzde 70 arttı. Bir insandan bir insana daha kolay, daha hızlı geçiyor" ifadelerini kullandı.

    Doç. Dr. Altıntaş, "Bu anlamda virüs daha ağırlaştı mı? Ya da virüsün öldürücülüğü arttı mı diye bakacak olursak, virüsün öldürücülüğünde bir değişiklik yoktur. İkincisi ise hastalığın ağırlığında da bir değişiklik yoktur. Nerede değişiklik var? Konuşurken, anlattığımız mekanizmalarla çok daha hızlı oluyor. Bunu şu an özellikle İngiltere'de arkasından Hollanda'da, Güney Afrika'da gördük. Ülkeler tedbir amaçlı sınırlarını kapatmış durumda. Bu tedbirlerin zamanında alınmış olması önemli. Biz çok hızlı davrandık. Hemen sınırlarımızı kapattık. Bunun pozitif etkilerini uzun vadede göreceğiz" diye konuştu.

    Mutasyonlu virüsten de korunmak için tedbirlerin aynı şekilde devam ettirilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Altıntaş, maskenin önemli olduğunu vurguladı. Virüs değişmiş olsa dahi maskeden geçme olasılığında, çapında, boyutunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen Altıntaş, hasta sayılarında da düşüş yaşandığını dile getirdi.

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    Etiketler:
    Nejat Altıntaş, İngiltere, Kovid-19, Koronavirüs
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