Doç. Dr. Altıntaş: Mutasyona uğrayan virüs savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, İngiltere'de mutasyona uğrayan ve bulaşma hızı yüzde 70 artan Kovid-19 ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Virüsün vücuda yapıştığını söyleyin Altıntaş, "Virüsün üzerinde çıkıntılar var. Çıkıntılara spike proteinleri diyoruz. Spike proteinin yapısına baktığımız zaman, spike protein, iki tane alt parçadan oluşuyor. Bir parçanın adına S1 parçası, bir tanesine de S2 parçası diyoruz. Virüs geliyor. Öncelikle diyelim nefes aldık. Hastalıklı insandan geliyor, burnundan ağzından içeri giriyor. Vücudumuzda bir takım bağlayıcı, yapıştığı yerler var. Bunlar en çok akciğerlerin içerisinde var. Böbreklerimizde, bağırsaklarımızda var. Dolayısıyla virüs gelip, buralara yapışıyor. Yapıştığı yerin adı AC2. Reseptörlerin üzerine yapışıyor, S1 parçası ile oraya yapışıyor. Arkasından yapıştıktan sonra S1 parçası oradan kopuyor. S2 parçasıyla da virüs hücrenin içerisine giriyor ve bizim hücrelerimizi istila ediyor" dedi.
'Üç değişiklik meydana geldi'
Doç. Dr. Altıntaş, "Bu anlamda virüs daha ağırlaştı mı? Ya da virüsün öldürücülüğü arttı mı diye bakacak olursak, virüsün öldürücülüğünde bir değişiklik yoktur. İkincisi ise hastalığın ağırlığında da bir değişiklik yoktur. Nerede değişiklik var? Konuşurken, anlattığımız mekanizmalarla çok daha hızlı oluyor. Bunu şu an özellikle İngiltere'de arkasından Hollanda'da, Güney Afrika'da gördük. Ülkeler tedbir amaçlı sınırlarını kapatmış durumda. Bu tedbirlerin zamanında alınmış olması önemli. Biz çok hızlı davrandık. Hemen sınırlarımızı kapattık. Bunun pozitif etkilerini uzun vadede göreceğiz" diye konuştu.
Mutasyonlu virüsten de korunmak için tedbirlerin aynı şekilde devam ettirilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Altıntaş, maskenin önemli olduğunu vurguladı. Virüs değişmiş olsa dahi maskeden geçme olasılığında, çapında, boyutunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen Altıntaş, hasta sayılarında da düşüş yaşandığını dile getirdi.
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