İngiltere sınırında bekleyen 36 şoförün Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere'de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından 50’den fazla ülke İngiltere'den gelişleri askıya almış, Fransa da 48 saatliğine İngiltere sınırını kapatmıştı.

Fransa'nın sınırları kapatmasının ardından binlerce tır İngiltere'de mahsur kalmıştı. Fransa'nın ulaşım yasağını hafifletmesinin ardından şoförlere negatif sonuçlu Kovid-19 testi şartı getirmişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, İngiltere sınırında Fransa'ya geçiş yapmak için bekleyen tır şoförlerine yapılan Kovid-19 testlerinin sona erdiğini ve 36 şoförde Kovid-19 tespit edildiğini ifade etti.

Update on Kent lorry situation: 15,526 #Coronavirus tests now carried out. Just 36 positive results, which are being verified (0.23%).



Manston now empty and lorries should no longer head there please. pic.twitter.com/RPBC5Rsd2C — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 26, 2020

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